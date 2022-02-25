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На улицах Сум продолжаются оежсточенные бои с российскими оккупантами

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На улицах Сум продолжаются оежсточенные бои с российскими оккупантами

Associated Press

ВСУ дают достойный отпор.

В Сумах продолжаются бои за город. Как сообщается на странице Сухопутных войск Украины в Facebook, Вооруженные силы Украины сопротивляются достойно.

Отметим, что бои продолжаются с начала вооруженной агрессии России против Украины. Глава Сумской ОГА – руководитель военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что сейчас из Сумской области на Киев наступает российская военная техника. "На сегодняшний день в кольцо взят город Конотоп, город Ахтырка героически дважды отразила вражеское наступление. К сожалению, населенные пункты Сумской области осаждены. Техника из Сум вышла в направлении города Киева, очень много техники, прошедшей транзитом, направляется на западное направление", – сказал Живицкий.

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