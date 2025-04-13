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На улицах лежат люди, горят авто: жуткое видео после ракетного удара РФ по Сумам в Вербное воскресенье
В Сумской ОВА показали жуткое видео после атаки по Сумам. Россияне запустили по центру города две баллистические ракеты.
Российские оккупанты утром, 13 апреля, двумя баллистическими ракетами атаковали центр Сум.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.
В Сумской ОВА опубликовали жуткие кадры с места ракетных ударов. На видео видны раненые гражданские. Люди пытаются помочь друг другу.
«Враг ударил двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. Предоставляется помощь раненым. В это время на улице было очень много людей. Враг рассчитывал нанести максимальное поражение по людям. Все службы работают на месте происшествия», – сказал Владимир Артюх.
Напомним, ориентировочно в 10:15 в Сумах раздались взрывы. Стало известно о двух "прилетах". В Сумском городском совете по состоянию на данный момент сообщили о 20 погибших из-за российского ракетного удара.