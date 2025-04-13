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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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На улицах лежат люди, горят авто: жуткое видео после ракетного удара РФ по Сумам в Вербное воскресенье

В Сумской ОВА показали жуткое видео после атаки по Сумам. Россияне запустили по центру города две баллистические ракеты.

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Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Сумы

Последствия обстрела Сум / © скриншот с видео

Российские оккупанты утром, 13 апреля, двумя баллистическими ракетами атаковали центр Сум.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

В Сумской ОВА опубликовали жуткие кадры с места ракетных ударов. На видео видны раненые гражданские. Люди пытаются помочь друг другу.

Место обстрела / © скриншот с видео

Место обстрела / © скриншот с видео

«Враг ударил двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. Предоставляется помощь раненым. В это время на улице было очень много людей. Враг рассчитывал нанести максимальное поражение по людям. Все службы работают на месте происшествия», – сказал Владимир Артюх.

Напомним, ориентировочно в 10:15 в Сумах раздались взрывы. Стало известно о двух "прилетах". В Сумском городском совете по состоянию на данный момент сообщили о 20 погибших из-за российского ракетного удара.

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