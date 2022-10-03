"На*уй мы сюда полезли, командование конченое" — оккупант надеется поскорее бежать из войны (аудио)

Главное управление разведки Украины опубликовала разговор российского солдата с семьей, где он эмоционально жалуется о проблемах на войне. Он надеется раньше убежать домой.

"Сегодня что-то говорили, наши фамилии зачем-то собирали. Мы когда шли сюда заступать, где я сейчас, пацаны по рации говорили, что собирали списки и, по ходу, только ракетчиков. И у меня прям такая надежда, может нас на*уй соберут и вывезут отсюда. А может просто подбивают списки кто где находится. У меня командование конченое и нашей дивизии – вообще по*уй, где мы находимся", - говорит он.

Он также просит свою собеседницу запомнить название населенного пункта, где он находится, чтобы она знала, где его искать.

"Ты, если что, запомни, рядом со мной, мы почти в ней находимся, деревня Шипилова (Шипиловка, Луганская область - ред)".

Девушка после этих слов говорит, что их прослушивают и могут стрелять по их позициям.

"Просто запомни где, если что, меня искать. И командованию моему передай, пусть хоть знают, где я есть, нах*й", — просит оккупант.

Напомним, в ГУР рассказали, как кремлевские элиты хотят отмежеваться от Путина.

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