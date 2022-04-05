На вечере памяти Паши Ли собрано более 70 тысяч гривен для ВСУ и семьи актера

На вечере памяти Паши Ли собрано более 70 тысяч гривен для ВСУ и семьи актера

Актер погиб 6 марта.

Украинские артисты устроили вечер памяти погибшего в бою за Украину актера Паши Ли.

На мероприятии, организованном режиссером Любомиром Левицким, собрали 72 730 грн. Об этом сообщил известный певец MELOVIN на своей странице в Facebook.

Как отметил исполнитель, вырученные средства пойдут на помощь вооруженным силам Украины и семье погибшего.

"Спасибо всем, кто присоединился. Герои не умирают! Вечная память", – написал артист.

Напомним, Паша Ли трагически погиб в Ирпене 6 марта. Актер снял бронежилет и защищал детей от обстрелов. Всех детей удалось спасти.

Актера похоронили 18 марта в Ворохте. Провести Пашу в последний путь пришло сотни прикарпатцев. Люди выстроились в "живой коридор" и с украинской символикой и лампадками встретили и отдали честь украинскому герою.

Читайте также: