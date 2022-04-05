На вечере памяти Паши Ли собрано более 70 тысяч гривен для ВСУ и семьи актера

Актер погиб 6 марта.
Украинские артисты устроили вечер памяти погибшего в бою за Украину актера Паши Ли.
На мероприятии, организованном режиссером Любомиром Левицким, собрали 72 730 грн. Об этом сообщил известный певец MELOVIN на своей странице в Facebook.
Как отметил исполнитель, вырученные средства пойдут на помощь вооруженным силам Украины и семье погибшего.
"Спасибо всем, кто присоединился. Герои не умирают! Вечная память", – написал артист.
Напомним, Паша Ли трагически погиб в Ирпене 6 марта. Актер снял бронежилет и защищал детей от обстрелов. Всех детей удалось спасти.
Актера похоронили 18 марта в Ворохте. Провести Пашу в последний путь пришло сотни прикарпатцев. Люди выстроились в "живой коридор" и с украинской символикой и лампадками встретили и отдали честь украинскому герою.
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