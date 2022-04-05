На въездах в Киев начали образовываться пробки из желающих вернуться домой

На въездах в Киев начали образовываться пробки из желающих вернуться домой

В машинах преимущественно семьи со старшими людьми.

Утром в Киеве уже начались снова наблюдать заторы – здесь и машины, обеспечивающие жизнедеятельность города и люди, возвращающиеся в свои дома.

Об этом говорится в ТСН.

Возвращаться в Киев, хотя мэр еще не советуют, но люди каждый имеют свою мотивацию — закончились деньги, психологически тяжело, и главное, что «уже не страшно».

Обычно возвращаются люди со старшими родственниками, которым тяжело жить вдали от дома. А вот с детьми почти никто не едет.

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в Киев.

В Киев возвращаются горожане, однако власти просят подождать

Читайте также:

Просчет пропаганды: россияне приписали пытки своим военным украинцу, умершему еще 5 лет назад

На Прикарпатье простились с двумя братьями-россиянами, героически защищавшими Украину

Некоторые села на Киевщине после обстрелов просто перестали существовать