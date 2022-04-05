На въездах в Киев начали образовываться пробки из желающих вернуться домой

В машинах преимущественно семьи со старшими людьми.
Утром в Киеве уже начались снова наблюдать заторы – здесь и машины, обеспечивающие жизнедеятельность города и люди, возвращающиеся в свои дома.
Об этом говорится в ТСН.
Возвращаться в Киев, хотя мэр еще не советуют, но люди каждый имеют свою мотивацию — закончились деньги, психологически тяжело, и главное, что «уже не страшно».
Обычно возвращаются люди со старшими родственниками, которым тяжело жить вдали от дома. А вот с детьми почти никто не едет.
Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в Киев.
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