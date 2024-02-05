На военной технике оккупантов заметили новые метки

Ранее такая маркировка не была замечена.

Две новые отметки на военной технике российских захватчиков были зафиксированы, в частности, в Мариуполе. Что они означают, неизвестно.

Об этом сообщил в Telegram советник Мариупольского городского главы Петр Андрющенко.

"Треугольник в треугольнике. Зафиксирован на технике, двигавшейся в сторону Левобережья и Новоазовска с Бердянского направления. Место базирования — новый полигон к северо-востоку от Мариуполя в Новоазовском районе. Х в квадрате. Зафиксировано на технике, которая двигалась из Новоазовского поля в сторону Бердянского направления. Вероятно – новое подразделение, которое формируется на участке от Бердянска до Приморского", — написал он.

Оккупанты используют новые метки на технике / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

"Появление новых меток/рассуждений оккупантов подтверждает наши утверждения о формировании именно новых, а не доукомплектования старых подразделений. Что в свою очередь вновь подтверждает, что у россиян нет проблемы с вербовкой/мобилизацией", — написал он.

По его данным, основная часть резервов, которые были сфромированы к северо-западу от Мариуполя переброшены на участок фронта Угледар – Марьинка. Штурмовые подразделения, маркированные V в квадрате, переброшены на север Донецкой области, на их место заведены подразделения, маркированные Z в квадрате. Идет их подготовка на всех полигонах от Мариуполя до Бердянска.

Символы Z и V на технике россиян: что они означают

С началом полномасштабной войны России против Украины оккупанты начали наносить странные символы на свою военную технику – Z и V.

Как объясняли в Генштабе ВСУ, латинские буквы означают регион, из которого ведется наступление или назначение подразделения:

Z – восточные силы РФ

Z, обведенная квадратом – силы РФ из оккупированного Крыма

О – силы с территории Беларуси

V – морская пехота

Х – чеченцы (кадыровцы)

А – силы спецназначения (СОБР, АЛЬФА)

Как эти символы объясняют в РФ

На официальной странице Минобороны РФ в Instagram предлагают свое объяснение символов Z и V. Там говорят, что эти буквы означают: "Zа победу" ("Zа победу") и "Сила V правде" ("Сила V правде") и "Задача будет выполнено" ("Задача будет выполнена").

На военной технике оккупантов заметили новые отметки

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