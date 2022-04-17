На военных полигонах в России зафиксировали более 50 случаев "самоволки" — Генштаб ВСУ

Солдаты РФ самостоятельно покидали территорию полигонов во время подготовки к войне с Украиной.
На военных полигонах в России было зафиксировано более 50 случаев самовольного покидания полевых лагерей личным составом армии РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
"При проведении мероприятий подготовки перед отправлением подразделений для участия в войне с Украиной на полигонах на территории российской федерации отмечено более 50 случаев самовольного покидания полевых лагерей личным составом", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Напомним, что Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира. Враг пройдет даже одежду и игрушки.
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