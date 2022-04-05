На Волыни дельцы пытались под видом гуманитарки завезти товары для перепродажи

Власти обещают в ближайшее время показать отчет о распределении гуманитарных грузов.

На Волыни остановили злоупотребление гуманитарной помощью. Некоторые дельцы пытались под видом гуманитарки завезти в страну товары для перепродажи. Военной администрации пришлось проводить срочную проверку работы распределительных центров с привлечением представителей теробороны.

Об этом рассказали в эфире ТСН.

Амуниция, медикаменты, одежда и продукты. Почти каждый день из Волыни во все области Украины едет гуманитарная помощь. В настоящее время основная часть грузов отправляется на передовую, где каждый — на вес золота.

"Список дается на утро и к вечеру уже нужно машину отправлять. То есть все нужно делать максимально быстро", — говорит волонтер Сергей Тимчук, впрочем, признает, что это не всегда удается. Объясняет, что сейчас помощь поступает на огромное количество распределительных комплексов. Одни работают как часы, другие – ищут формальные основания не выдать помощь.

"Есть много распределительных, которые реально работают, с утра до вечера отправляют машины, а есть такие, которые свои склады наполняют – и на этом все заканчивается. И куда оно девается, куда отправляется – непонятно", – рассказывает мужчина.

В областной военной администрации говорят — также неоднократно получали жалобы касательно распределения гуманитарных грузов или, например, возможные злоупотребления.

"Под видом помощи заезжает тюкованный Китай или что-то другое. Распределяется, но дальше не идет ни военным, ни нуждающимся", — говорит председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

В настоящее время проверяют такие факты и объединяют усилия с волонтерами, чтобы помощь можно было оказывать максимально быстро. К примеру, система ввоза грузов уже максимально проста и понятна. На очереди – усовершенствовать работу распределительных центров. При той же областной администрации – таких три. И к работе отдельных, признает губернатор, тоже были вопросы. Координационный штаб, занимавшийся распределением помощи, недавно изменили, на некоторых объектах, где хранится гуманитарная помощь, выставили дополнительную охрану с представителей территориальной обороны и начали аудит.

"Мы проверили все, что есть в электронных декларациях, с тем, что фактически на складских помещениях. И после этого будем распределять это как для нужд воинских частей, так и гражданского населения", — заявил первый заместитель председателя Волынской областной администрации Сергей Мовенко.

В то же время в военной администрации признают, что нововведение понравилось не всем. На одном из таких складов возник конфликт между теробороной и мужчиной, предоставившим свой склад под хранение гуманитарной помощи. На место приехала полиция и наконец инцидент уладили. Одно из столичных изданий написало о якобы рейдерском захвате состава теробороной. В то же время власти назвали статью заказной и заявили, что потребуют, чтобы издание понесло ответственность за недостоверную информацию.

Кроме того, в ближайшее время покажут еще и отчет о распределении гуманитарных грузов. Тогда, предполагают, станет ясно — не было ли случайно с ними злоупотреблений. Если же такие выявят — дальше за дело будут браться уже правоохранители.