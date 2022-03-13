На Волыни государственная граница под контролем украинских военных - ОВА

На Волыни государственная граница под контролем украинских военных - ОВА

В область прибыло более 17 тысяч переселенцев.

Государственная граница в Волынской области под контролем украинских военных.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

Глава области призывает бизнес и предпринимателей, чтобы они возобновляли свою работу на территории области.

"Лучшее, что можем сейчас делать — это работать и наполнять бюджеты. Надо поддерживать экономику страны и наших военных", — подчеркнул Погуляйко.

В ОВА подчеркивают: ежедневно Волынь отправляет областям, сильно пострадавшим от действий российских оккупантов, гуманитарную помощь. В частности, в области созданы логистические центры. Туда доставляют гуманитарную помощь отовсюду. Волонтеры ее собирают, распределяют и отправляют по нуждам регионов.

К слову, с начала войны Волынь приютила более 17 тысяч внутрипереселенных лиц. В области около шести тысяч свободных мест для поселения.

Напомним, на аэродроме вблизи Луцка обстрел произошел утром 11 марта в 05:45. Бомбардировщик Российской Федерации выпустил четыре ракеты. На месте возник пожар. Погибли четыре человека. Шесть раненых.

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