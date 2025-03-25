На Волыни мужчина пытался уклониться от мобилизации через религию: что решил суд

Приговор по делу №156/865/24 вынес Иванычевский районный суд Волынской области.
На Волыни военнообязанный отказался от повестки из-за религиозных убеждений. Он получил наказание в виде 3-х лет лишения свободы.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
Детали дела
Как стало известно из материалов дела, 10 июня 2024 года сотрудники ТЦК составили акт в отношении мужчины об отказе от получения повестки. При этом он все равно должен на следующий день явиться в воинскую часть, потому что законных оснований для отсрочки у него не было.
"Военно-врачебная комиссия признала обвиняемого пригодным и предоставила соответствующие доказательства в суде", — говорится в материале.
Кроме того, на заседании выступил член Церкви адвентистов седьмого дня. Свидетель рассказал, что знает обвиняемого как хорошего человека, однако сказал, что в религиозную организацию он не входит. Отсутствие связей с религиозной организацией подтвердило и справку от "Религиозного центра свидетелей Иеговы", согласно которой обвиняемый не является членом этой религиозной организации.
"На суде мужчина признал, что уклонялся от службы в ВСУ и просил его строго не наказывать", — пишут журналисты.
В материалах дела говорилось, что обвиняемый отдает себе отчет в опасном и противоправном характере своих поступков, добавляют в издании, однако намерен достичь цели избежать призыва по мобилизации.
Ранее военнослужащий, вернувшийся на военную службу после СЗЧ (самовольного ухода из части), обратился в Конституционный Суд Украины с жалобой на положение Уголовного процессуального кодекса.
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