На Волыни мужчина пытался уклониться от мобилизации через религию: что решил суд

На Волыни военнообязанный отказался от повестки из-за религиозных убеждений. Он получил наказание в виде 3-х лет лишения свободы.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Детали дела

Как стало известно из материалов дела, 10 июня 2024 года сотрудники ТЦК составили акт в отношении мужчины об отказе от получения повестки. При этом он все равно должен на следующий день явиться в воинскую часть, потому что законных оснований для отсрочки у него не было.

"Военно-врачебная комиссия признала обвиняемого пригодным и предоставила соответствующие доказательства в суде", — говорится в материале.

Кроме того, на заседании выступил член Церкви адвентистов седьмого дня. Свидетель рассказал, что знает обвиняемого как хорошего человека, однако сказал, что в религиозную организацию он не входит. Отсутствие связей с религиозной организацией подтвердило и справку от "Религиозного центра свидетелей Иеговы", согласно которой обвиняемый не является членом этой религиозной организации.

"На суде мужчина признал, что уклонялся от службы в ВСУ и просил его строго не наказывать", — пишут журналисты.

В материалах дела говорилось, что обвиняемый отдает себе отчет в опасном и противоправном характере своих поступков, добавляют в издании, однако намерен достичь цели избежать призыва по мобилизации.

Ранее военнослужащий, вернувшийся на военную службу после СЗЧ (самовольного ухода из части), обратился в Конституционный Суд Украины с жалобой на положение Уголовного процессуального кодекса.

Читайте также: