На Волыни пенсионер насиловал в гараже 7-летнего ребенка

На Волыни педофил в течение некоторого времени насиловал 7-летнего ребенка. Мужчину задержали и отправили под суд, который вынес приговор – 13 лет лишения свободы.

На Волыни к 13 годам тюрьмы приговорили мужчину, который изнасиловал 7-летнего ребенка. 63-летний мужчина неоднократно глумился над ребенком у себя в гараже.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской областной прокуратуры.

Как стало известно, с июня по август 2021 года 63-летний мужчина неоднократно насиловал и совершал действия распутного характера в отношении 7-летнего ребенка.

“Волынянин находится под стражей и следующие 13 лет проведет в местах лишения свободы. Кроме того, согласно решению суда с осужденного будет взыскано в пользу представителя малолетнего потерпевшего 300 тысяч гривен морального вреда”, — рассказали в прокуратуре.

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