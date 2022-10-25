На Волыни пенсионер насиловал в гараже 7-летнего ребенка

На Волыни педофил в течение некоторого времени насиловал 7-летнего ребенка. Мужчину задержали и отправили под суд, который вынес приговор – 13 лет лишения свободы.
На Волыни к 13 годам тюрьмы приговорили мужчину, который изнасиловал 7-летнего ребенка. 63-летний мужчина неоднократно глумился над ребенком у себя в гараже.
Об этом сообщили в пресс-службе Волынской областной прокуратуры.
Как стало известно, с июня по август 2021 года 63-летний мужчина неоднократно насиловал и совершал действия распутного характера в отношении 7-летнего ребенка.
“Волынянин находится под стражей и следующие 13 лет проведет в местах лишения свободы. Кроме того, согласно решению суда с осужденного будет взыскано в пользу представителя малолетнего потерпевшего 300 тысяч гривен морального вреда”, — рассказали в прокуратуре.
Напомним, что Кадыров призвал "стирать с земли" города Украины и недоволен "слабыми ответами" России.
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