На Волыни после атак РФ свет вернули 91 тысячи потребителей: какие в районе все еще без электроснабжения

На Волыни после ракетных ударов РФ утром 22 октября энергетики всю текущую ночь ликвидировали последствия обстрелов. К электроснабжению по состоянию на утро 23 октября подключена 91 тысяча потребителей.

Об этом говорится в сообщении главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

"Работы ремонтных бригад "Волыньоблэнерго" продолжались всю ночь. По состоянию на сейчас в области возобновлено электроснабжение 91 тысячи потребителей. Используются все возможные резервные схемы питания", — рассказал он.

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Чиновник уточнил, что пока частично без электроснабжения остаются город Луцк, Ковель, Луковская и Головненская территориальные громады Ковельского района. Кроме того, в некоторых городах фиксируют пониженный уровень напряжения.

"Возможна поочередная подача питания некоторым потребителям. Прошу всех терпения и понимания ситуации. Восстановление сети продолжается", — добавил Юрий Погуляйко.

Напомним, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в регионе возник дефицит мощностей электроэнергии из-за ракетных обстрелов России по критической инфраструктуре, поэтому принято решение ввести графики ограничения электроснабжения.

Масштабная атака объектов энергетики Украины

Утром 22 октября Россия в очередной раз выпустила по Украине ракеты. В частности, по объектам критической инфраструктуры. Дважды в день атаковали россияне Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь.

В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

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