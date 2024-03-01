На Волыни преступники незаконно переправили в Польшу почти 170 мужчин — причастна пограничница

В Волынской области разоблачили преступную группу, которая переправляла в Польшу военнообязанных мужчин. Злоумышленникам помогала инспектор одного из пограничных отрядов на области.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Клиентов дельцы искали в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тыс. долларов США с человека. С ними заранее договаривались о встрече и доставлялись на автомобиле в пункт пропуска. Водитель-сообщник передавал пограничнице загранпаспорта пассажиров. Инспектор не вносила сведения о них в автоматизированную систему обмена информацией о контроле лиц, пересекающих государственную границу. Это давало возможность мужчинам пересечь границу и попасть в Польшу", — рассказали подробности правоохранители.

По данным следствия, по такой схеме группа незаконно переправила за границу по меньшей мере 168 человек.

Инспектору сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц, с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Также представлен в суд об избрании фигурантке меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, на Закарпатье 27-летний мужчина за $2000 "купил" третьего ребенка, чтобы уехать за границу.

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