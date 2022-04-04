Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Волыни ПВО уничтожила воздушную угрозу: обломки упали на здание

Дата публикации
Просмотры
6978
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Волыни ПВО уничтожила воздушную угрозу: обломки упали на здание

defence-ua.com

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Волынской области ПВО в понедельник, 4 апреля, уничтожила вражескую воздушную угрозу. Обломки упали на здание в одном из населенных пт.

Об этом сообщил глава Волынской ВГА Юрий Погулянко.

"По предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель. Обломки упали на здание одного из населенных пунктов. Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты", — сообщил глава ВГА.

Напомним, населенные пункты Киевской области полностью освобождены от российских солдат. После того, как ВСУ отвергли оккупантов, видны ужасающие последствия "русского мира".

Читайте также:

Воронки от ракет, полностью уничтожены жилые дома и разбиты дороги: как выглядит освобожденная от россиян Стоянка

Воронки от ракет, полностью уничтожены жилые дома и разбиты дороги: как выглядит освобожденная от россиян Стоянка
Следующая публикация