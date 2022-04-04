На Волыни ПВО уничтожила воздушную угрозу: обломки упали на здание

В Волынской области ПВО в понедельник, 4 апреля, уничтожила вражескую воздушную угрозу. Обломки упали на здание в одном из населенных пт.

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Об этом сообщил глава Волынской ВГА Юрий Погулянко.

"По предварительным данным, силами ПВО была сбита воздушная цель. Обломки упали на здание одного из населенных пунктов. Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты", — сообщил глава ВГА.

Напомним, населенные пункты Киевской области полностью освобождены от российских солдат. После того, как ВСУ отвергли оккупантов, видны ужасающие последствия "русского мира".

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