На Волыни разрешили проводить сельскохозяйственные работы вблизи границы

Несмотря на некоторые режимные ограничения, важно не допустить срыва посевной кампании.

В Волынской области разрешили проводить полевые работы на земельных участках, расположенных по линии инженерных пограничных сооружений.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Кстати, из-за введения военного состояния в Украине 24 февраля в пределах Ковельского и Владимир-Волынского контролируемых пограничных районов временно ограничен пропуск лиц и транспортных средств за линию инженерных заграждений. Кроме того, действуют временные режимные ограничения на въезд и производство работ в полосе местности, непосредственно примыкающей к границе, шириной 500 метров от линии госграницы (кроме сельскохозяйственных).

Впрочем, чтобы не допустить во время войны срыв посевной, владельцам участков разрешили находиться вблизи границы и трудиться на сельскохозяйственных угодьях.

Как сообщалось, в Ровенской области просят аграриев сеять больше пшеницы и ржи: нужен ресурс для хлебопекарной промышленности. В частности, советуют выращивать пшеницу, рожь и ячмень. Кроме того, овес, горох, гречку, просо, картофель и овощи. То есть не менее 25% посевов должно занимать продовольственные культуры.