На Волыни суд отправил в тюрьму уклониста, который наврал о детях и больной матери

Мужчина был признан военно-врачебной комиссией пригодным для прохождения военной службы, но проигнорировал отправку в свою часть.

Военнообязанный волынянин получил три года лишения свободы из-за уклонение от призыва во время мобилизации.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на приговор Ковельского горрайонного суда Волынской области от 15 марта.

В материалах дела сообщается, что в середине октября мужчина был признан военно-врачебной комиссией пригодным для прохождения военной службы. Однако мужчина проигнорировал отправку в свою часть.

В свою защиту обвиняемый заявлял, что у него на содержании жена, двое детей и больная мать. Он заявил, что именно поэтому не хотел отправляться на службу в армию. В содеянном признался и попросил строго не наказывать.

Суд рассмотрел аргументы обвиняемого и пришел к выводу, что они не соответствуют действительности. В частности, мужчина сообщил, что одним из обстоятельств, побуждающих его к уклонению от службы, является необходимость содержания семьи. Он объяснил, что неофициально работает продавцом и получает зарплату на уровне 15-20 тысяч гривен. Обвиняемый знал, что денежное содержание военных во время военного положения составляет 30 тысяч гривен. Несмотря на это, он заявил, что все равно не хочет быть мобилизованным из-за "плохого ощущения".

"Из приведенного суд пришел к выводу, что целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации обвиняемым является не материальное обеспечение семьи, а страх перед обузой военной службы", – говорится в приговоре.

Кроме того, суд выяснил, что ребенок, который находится на содержании обвиняемого, имеет другого родителя и регулярно платит алименты.

Также стало известно, что мать обвиняемого не зависит от него. Она проживает отдельно и не имеет никаких выводов об ограничении трудоспособности или необходимости в заботе.

Подытоживая, суд подчеркнул, что освобождение обвиняемого от отбывания наказания с применением статьи 75 Уголовного кодекса желаемого – не предотвратит совершение новых уголовных правонарушений. Для этого назначил настоящий срок наказания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госпогранслужбе предупреждали, что мужчин, уклоняющихся от службы, будут возвращать из-за границы домой.

Кроме того, мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выступает за ужесточение условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

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