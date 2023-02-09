Получил повестку и не захотел идти воевать: на Волыни засудили переселенца из Соледара

Мужчина рассказал, что он был ранен и потерял все свое имущество, поэтому решил не воевать.
В Волынской области к трем годам лишения свободы приговорили переселенца из города Соледар Донецкой области. Мужчина получил повестку, однако отказался воевать за Украину.
Об этом говорится в приговоре районного суда Ковеля.
По данным суда, мужчина считается внутренним переселенцем. Его 20 июня 2022 года сочли годным к военной службе. 19 августа 2022 года ему вручили повестку с требованием 2 сентября прибыть в военкомат для прохождения службы в ВСУ, однако мужчина так и не явился.
На суде подозреваемый признал свою вину. Он рассказал, что был ранен в Соледаре, потерял все свое имущество, поэтому решил не идти воевать за Украину. На суде мужчина просил его строго не наказывать.
Суд установил, что переселенец на Волыни проживает вместе с отцом, он потерял связь со своим малолетним ребенком, поскольку мать уехала в неизвестном направлении. Мужчина не работает и не состоит на учете в Центре занятости.
Ковельский районный суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Одесской области будут судить 52-летнего жителя Кодымской громады. Мужчина получил повестку, его сочли годным к службе, однако он отказался от мобилизации.
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