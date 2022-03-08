На Волыни задержали бывшего "беркутовца", которому ФСБ дала задание вступить в терроборону

У предателя изъяли автоматы, ружье, пистолет и патроны.

В Волынской области задержан бывший "беркутовец", который в 2014 году сбежал из Украины, однако в 2022 вернулся, чтобы выполнять задачи вражеской спецслужбы.

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Об этом сообщили в СБУ.

Как установила СБУ, в прошлом он проходил службу в спецподразделении "Беркут" и был охранником одного из украинских чиновников. После начала российской агрессии в 2014 году он бежал в Россию.

"Уже в начале 2022 года кураторы из ФСБ дали предателю указание вернуться в Украину. Контрразведчики СБУ вовремя остановили врага и не допустили диверсий среди защитников. У него изъяли автоматы, ружье, пистолет и патроны. В настоящее время российскому агенту уведомлено о подозрении. Он взят под стражу", — говорится в сообщении.

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