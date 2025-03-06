На Волыни задержан бывший руководитель оккупационной "полиции" Новой Каховки

Фигурант долгое время скрывался от следствия и суда, однако был задержан на Волыни.

Правоохранители задержали эксначальника так называемого "МВД РФ" в Новой Каховке, подозреваемого в коллаборационной деятельности и незаконном лишении свободы людей.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Фигурант долгое время скрывался от следствия и суда, однако был задержан на Волыни. Ему ранее объявили подозрение по статьям 111-1 и 146 УК Украины – коллаборационная деятельность и незаконное содержание людей. Обвинительный акт в отношении него и его сообщников уже был передан в суд в рамках специального досудебного расследования.

Следствие установило, что задержанный до полномасштабного вторжения работал директором Новокаховского филиала частной охранной компании. После захвата города россиянами он добровольно перешел на сторону окупантов и возглавил псевдоструктуру "МВД РФ" в Новой Каховке.

В этой должности он организовывал незаконные задержания местных жителей, которые имели проукраинскую позицию, и удерживал их в подвалах захваченных зданий полиции. Там людей подвергали физическим и психологическим издевательствам.

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Чтобы выслужиться перед оккупационной администрацией, он приказал заменить украинские флаги российскими на всех административных зданиях города.

После увольнения с псевдодолжности в 2022 году, когда в регионе сменился "военный комендант", он нелегально уехал в ЕС. Впоследствии вернулся в Украину, где пытался прятаться на Волыни.

Задержание произошло в соответствии со ст. 208 УПК РФ. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Нацполиции Украины, оперативное сопровождение осуществляет СБУ в Херсонской области.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили 55-летнего мужчину, который в видеочатах распространял информацию об украинских военных и оборонных объектах.