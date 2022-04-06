На Волынском и Полесском направлениях оккупанты завершают перегруппировку выведенных в Беларусь войск

На Волынском и Полесском направлениях оккупанты завершают перегруппировку выведенных в Беларусь войск

На Волынском и Полесском направлениях оккупанты активных действий не предпринимали.

На Волынском и Полесском направлениях российские войска, ранее выведенные на территорию Беларуси, завершают перегруппировку.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск противника не обнаружено. Подразделения Восточного военного округа, выведенные на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку.

Отмечается перемещение подразделений противника к железнодорожным станциям для загрузки и последующей передислокации", - рассказали в Генштабе.

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