На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности оккупантов не зафиксировано — ВСУ

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности оккупантов не зафиксировано — ВСУ

Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 12:00 18 марта по российскому вторжению в Украину.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.

На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят, враг осуществляет перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение. Оккупанты более активно ведут разведку.

Российские террористические войска не оставляют попыток завладеть городом Изюм, усиливают группировку введением дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия в целях организации инженерного и материально-технического обеспечения.

В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, имеет частичный успех. Продолжает проводить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью устрашения местного населения и ограничения действий сил обороны.

В Донецкой области активные боевые действия враг не вел.

На Таврийском направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области.

На Южнобужском направлении активных действий российских оккупантов не отмечено. Враг продолжает производить обстрелы гражданской инфраструктуры, наращивает систему логистического обеспечения группировки.

Напомним, российские оккупанты пытаются наращивать войска возле Киева из небоеспособных частей.

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