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На вооружение ВСУ поступили французские колесные танки AMX-10 RC: Резников покатался и показал видео

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1755
Время на прочтение
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На вооружение ВСУ поступили французские колесные танки AMX-10 RC: Резников покатался и показал видео

Скриншот с видео

Эти машины решили назвать "снайперской винтовкой на быстрых колесах".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что морские пехотинцы получили на вооружение французские колесные танки AMX-10 RC и показал видео с этой техникой и бойцами.

Об этом глава Минобороны написал в Сети.

Так, Резников вместе с защитниками испытал машины AMX-10. Он сообщил, что эту технику решили назвать "снайперской винтовкой на быстрых колесах".

Министр отметил, что эти современные машины помогут Украине освободить оккупированные территории.

"Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню и Эммануэлю Макрону, с которыми я имел возможность встретиться и обсудить наши приоритеты и потребности. И, конечно, благодарю весь народ Франции за вашу мощную поддержку! Вот так выглядят свобода, равенство и братство", – говорится в заявлении Резникова.

Напомним, глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню еще 16 марта сообщил о прибытии в Украину обещанных легких колесных танков AMX-10 RC.

Заметим, в Пентагоне в начале апреля сообщили, что танки Abrams должны прибыть в Украину до конца 2023 года и военные еще не начинали обучение на этой технике.

В то же время на поле боя уже действуют переданные Польшей танки, информировал в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский.

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Дата публикации
Просмотры
1755
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