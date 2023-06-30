На вооружении оккупантов заметили старый советский танк Т-54 (видео)

Эта машина начала производиться в СССР еще в 1948 году.

Российские войска воюют против Украины с помощью старых советских танков, в том числе один из них – Т-54 – заметили у врага в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов и опубликовал видео применения соответствующего танка.

Оккупанты активно используют на фронте устаревшее оружие, произведенное еще во времена СССР в середине прошлого века. В частности, Бутусов сообщил, что на вооружении врага в Крыму был замечен старый танк Т-54.

"Раритетный советский танк Т-54 на вооружении россиян в оккупированном Крыму. Начал выпускаться в 1948 году. Т-34, спишь?" – говорится в сообщении журналиста.

Российский военный на танке Т-54/Фото: российские Телеграмм-каналы

У оккупантов на фронте заметили старый советский танк Т-54

Напомним, в мае издание CNN сообщило, что из-за нехватки вооружения российские войска перебрасывают на линию фронта старые советские танки Т-55. Эта модель танков впервые была взята на вооружение Красной армией еще в 1948 году, однако эти машины еще не могут быть эффективными.

Заметим, в конце мая президент Польши Анджей Дуда призвал не насмехаться над старыми российскими танками на фронте в Украине, ведь каждый из них весит 50-60 тонн: "Если он трогается – он раздавливает, независимо от того, современный ли он".

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