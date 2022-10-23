"На воре шапка горит": Резников — о заявлениях РФ по поводу "грязной бомбы"

В отличие от Москвы Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности, подчеркнул министр.

Россия пытается превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, комментируя заявление РФ о "грязной" бомбе.

По его мнению, "грязный" ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов.

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"На воре шапка горит. Сегодня Российская Федерация на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Ложь относительно "грязной бомбы", которую вроде бы готовится применить Украина, – это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии", – отметил Резников.

Министр напомнил, что с 2014 года Россия уже не раз так поступала.

В частности, после 24 февраля РФ открыто угрожает применением ядерного оружия. Весной она сознательно провоцировала катастрофу на Чернобыльской АЭС, а сейчас шантажирует мир катастрофой на Запорожской АЭС. Российские ракеты создают опасность для других атомных объектов Украины.

"В отличие от Москвы, Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности. Наши ядерные объекты и сегодня открыты для МАГАТЭ. Убедиться в том, что российские заявления являются бредом, элементарно", — подчеркнул он.

Резников призвал международное сообщество ответить на российские упреки усилением давления на преступный террористический режим в Москве, а также помогать Украине средствами, которые позволят быстрее очистить нашу землю от оккупантов.

"Не как министр, а как гражданин отмечу такое. Отношение к земле в Украине всегда было особенным. Сегодня по реакции наших воинов и всех наших людей я вижу, как искренне они стремятся освободить украинскую землю от российской грязи. От снарядов, остатков техники, мусора", которое оставляют российские орды, это даже не военная – это ментальная потребность.

Поэтому даже теоретически представить, что Украина способна сделать что-то, что может вызвать длительное загрязнение нашей земли, невозможно. Это нонсенс", – добавил глава Минобороны.

В завершение он поблагодарил международных партнеров, которые "адекватно воспринимают эту опасную российскую болтовню".

"Грязная бомба" – очередной фейк от РФ

Российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ.

После этого Шойгу начал обзванивать министров обороны НАТО с фейковыми заявлениями о "грязной бомбе", среди которых — Великобритания, Франция и Турция.

Министры обороны Франции, Турции и Великобритании не поверили Шойгу и призвали РФ к переговорам.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. В Офисе президента подчеркнули, что Россия готовится оправдывать геноцид украинцев.

Президент Зеленский прокомментировал заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу". Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие в Европе может применить только Россия.