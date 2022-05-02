На восстановление уйдут годы: в разведке Британии рассказали, как ВСУ разгромили "вторую армию мира"

На восстановление уйдут годы: в разведке Британии рассказали, как ВСУ разгромили "вторую армию мира"

России понадобятся годы, чтобы восстановить потери своей армии в войне против Украины.

В начале полномасштабного нападения, который Путин объявил в ночь на 24 февраля, Россия привлекла в Украине примерно 65% ее наземной боевой численности, но сейчас четверть сил, вероятно, выведена из строя.

Об этом 2 мая говорится в сообщении Минобороны Великобритании в ежедневной сводке.

Россия привлекла к войне с Украиной более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой силы. Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений оказались неэффективными.

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"Некоторые из самых элитных подразделений России, включая ВДВ, претерпели наибольшее истощение. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы", — говорится в сообщении.

Напомним, украинский моряк из советского ПЗРК сбил дорогостоящий самолет оккупантов за $40 млн.

Как сообщалось, на востоке Украины уничтожили более полусотни российских солдат и шесть артиллерийских систем.

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