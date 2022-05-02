На восстановление уйдут годы: в разведке Британии рассказали, как ВСУ разгромили "вторую армию мира"

России понадобятся годы, чтобы восстановить потери своей армии в войне против Украины.
В начале полномасштабного нападения, который Путин объявил в ночь на 24 февраля, Россия привлекла в Украине примерно 65% ее наземной боевой численности, но сейчас четверть сил, вероятно, выведена из строя.
Об этом 2 мая говорится в сообщении Минобороны Великобритании в ежедневной сводке.
Россия привлекла к войне с Украиной более 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой силы. Вполне вероятно, что более четверти этих подразделений оказались неэффективными.
"Некоторые из самых элитных подразделений России, включая ВДВ, претерпели наибольшее истощение. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы", — говорится в сообщении.
Напомним, украинский моряк из советского ПЗРК сбил дорогостоящий самолет оккупантов за $40 млн.
Как сообщалось, на востоке Украины уничтожили более полусотни российских солдат и шесть артиллерийских систем.
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