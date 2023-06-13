На восточном фронте горячо: боец Нацгвардии рассказал об огромных потерях окупантов

Украинские защитники делают все для того, чтобы уничтожать врагов быстрее, чем успевают пополнять свои потери.

На многих направлениях и восточного фронта и в целом линии разграничения наблюдается максимальная динамика, напряжение и концентрация. Враг продолжает активные обстрелы и пытается продвигаться. Однако Силы обороны наносят огромные потери противнику.

Об этом рассказал в эфире телемарафона боец батальона "Свобода" Нацгвардии Владимир Назаренко.

По его словам, плотность огня противника чрезвычайно высока: «Только вчера мы увидели, как большая группа пехоты шла и нанесла по российским военным поражения из артиллерии и минометов. Они там и остались. Часто бывает такое, что мы видим, как враг продвигается. Он там очень плохо маскируется”.

Владимир Назаренко отметил, что на одном из восточных направлений враг продолжает нести огромные потери: “Мы понимаем, что освобождение каждого квадратного метра украинских земель невозможно без чрезвычайных усилий Вооруженных сил Украины. Мы делаем все возможное, каждый на своем месте – как солдаты в окопах, так и артиллерия – для того, чтобы ускорить освобождение всех наших территорий”.

В частности, артиллерия 4-й бригады Национальной гвардии батальона "Свобода", по словам бойца, делает все возможное для того, чтобы уничтожать врагов быстрее, чем они успевают восполнять свои потери.

Анна Маляр отметила, что на прошлой неделе были очень тяжелые бои у Бахмута. Но на левом фланге нам удалось продвинуться на полтора километра, а на правом — больше, чем на 3,5. Это говорит о том, что враг полностью утратил инициативу, считает Владимир Назаренко.

К сожалению, враг продолжает пытаться наносить удары и продвигаться на отдельных направлениях, заметил боец: "Но в целом инициатива по Силам обороны во многих направлениях".

Владимир Назаренко резюмировал: “Украинские армии и Силы обороны имеют преимущество в том, чтобы наносить удары таким образом, чтобы враг терял как можно больше своих сил, средств, живой силы и был вынужден либо отступать, либо просто не успевал подводить резервы для того, чтобы пополнять потери на передовых позициях Но, к сожалению, продвижение украинских сил обороны дается довольно сложно, однако преимущество все равно за ними”.

Напомним, что в течение прошлой недели Силы обороны Украины освободили от врага семь населенных пунктов : Лобковое, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожево, Макаровку, Благодатное.

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