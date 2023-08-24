На восточном фронте – сложная ситуация: где атакуют россияне и какая у них цель

Обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамична.

Ситуация на фронте на востоке Украины остается сложной, ведь российские войска постоянно наступают, атакуют, чтобы остановить продвижение ВСУ.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 24 августа.

Где оккупанты ведут наступление

Российские захватчики не оставляют попыток наступать на Купянском направлении. Враг там устраивает многочисленные обстрелы, пытаясь поразить украинскую инфраструктуру. Продолжаются бои.

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"Наши бойцы героически останавливают противника и ломают все его планы", – заверила Маляр.

Не менее горячо на Лиманском направлении. Там российские войска проводят безуспешные штурмы, чтобы вытеснить украинские Силы обороны в районах Серебрянского лесничества, Кременной и Белогоровки в Луганской области. Кроме того, на этом направлении в планах противника – перегруппироваться и заменить войска.

"На Бахмутском направлении тоже продолжаются активные бои, враг постоянно атакует, используя бронетехнику и авиацию. Его цель – любой ценой остановить наше наступление", – говорится в заявлении заместителя министра обороны.

Какие действия ВСУ

Маляр отметила, что украинские военные постепенно продвигаются даже в условиях отчаянного сопротивления врага.

"Обстановка по всем восточным направлениям напряженная и очень динамичная. Поэтому решение в такой ситуации необходимо принимать взвешенно, но вместе с тем быстро. Наши командиры непосредственно на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и оперативно планируют дальнейшие шаги", – резюмировала заместитель министра.

Напомним, ранее в Генштабе 24 августа сообщили, что ВСУ наступают южнее Бахмута, имеют успех и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время, на юге защитники ведут наступление на Мелитопольском направлении.

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