На востоке и юге обстановка сложная, РФ атакует на нескольких направлениях: в Генштабе сообщили, где горячее всего

Авиация Сил обороны нанесла около 20 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один - по ЗРК противника.

В Украине в течение суток у ВСУ произошло 30 боевых столкновений с российской оккупационной армией. Всего враг нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 30 октября.

К сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и четыре баллистические ракеты "Искандер-М". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные БпЛА и две управляемые авиационные ракеты противника.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На каких направлениях горячее всего

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Диброва Черниговской области; Атинское, Степок, Грабовское Сумской области; Стрелеча, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Камянка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спирного, Выемки Донецкой области. Также обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Клищиевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Архангельского, Новокалинового, Новобахмутовки, Семеновки, Степового, Бердичей, Авдеевки, Северного, Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили более 10 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя, Екатериновки, Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. В то же время нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Полтавка, Гуляйпольское, Орехов, Малые Щербаки, Камянское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Херсон, Кизомыс, Белозерка Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области.

ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

ВСУ

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и шесть других важных целей противника.

Напомним, командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко рассказал, какие операции ССО с начала полномасштабного вторжения России в Украину он может выделить. После одной из них враг получил "подарок" от ВСУ в виде 400 черных пакетов.

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