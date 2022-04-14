На Востоке и Юге Украины находятся 65 батальонных тактических групп РФ – Пентагон

Россия планирует ввести на территорию Украины еще дополнительные БТГ.

Первые российские войска, покинувшие север Украины, начали появляться на севере и востоке Донбасса, готовясь, как ожидается, к новому наступлению.

Об этом заявил в четверг, 14 апреля, высокопоставленный представитель обороны США, передает CNN.

По словам представителя оборонного ведомства США, Россия планирует в ближайшие дни ввести на территорию Украины еще дополнительные БТГ.

"Они уже имеют значительное количество сил в регионе. Мы оцениваем, что внутри самой Украины есть всего 65 оперативных батальонно-тактических групп. И они действительно находятся в тех восточных и южных частях Украины. За пределами южной и восточной Украины операционных БТГ нет... Они попытаются ввести дополнительные группы в ближайшие дни", — отметил американский высокопоставленный чиновник.

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Стоит отметить, что среднее количество личного состава такой группы – около 700 человек, тогда можно говорить о примерно 45 тысячах российских военных.

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