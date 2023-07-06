На востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога в Украине объявлена 6 июля на востоке и юге, есть баллистическая угроза.

Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Сирены воздушной тревоги раздаются сейчас в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

"Внимание! Харьковская область – угроза применения баллистики!" – говорится в заявлении военных.

Карта тревог в Украине 6 июля

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову в ночь на 6 июля. Враг запустил по городу 10 "Калибров", из которых удалось сбить семь. В результате атаки известно о четырех погибших и десятках пострадавших, а также масштабных разрушениях.

В то же время на Черкасчине ночью силы ПВО сбили одну вражескую ракету. Ее обломки повредили кровли двух домов и электросеть.

Заметим, накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал, что российские оккупанты не планируют прекращать ракетные и дроновые атаки по Украине. В частности, он отмечал, что отсутствие атак по Киеву в последнее время не свидетельствует об общем их уменьшении.

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