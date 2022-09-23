На востоке оккупанты пытаются удержать захваченные территории, но ВСУ наступают — британская разведка

Ситуация на фронте остается сложной, поскольку оккупанты пытаются удержать захваченные ранее территории.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

"За последние три дня украинские силы захватили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия попыталась интегрировать Оскол в консолидированную оборонную линию после вывода своих войск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на юге Донбасса продолжаются боевые действия, поскольку украинские войска штурмуют город Лиман к востоку от реки Северский Донец, которую Россия захватила в мае.

"Ситуация на поле боя остается сложной, но Украина оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для своих военных целей", – отметили в разведке.

Ранее стало известно, что по состоянию на 23 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 56 060 человек.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 212-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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