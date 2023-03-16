На востоке сбил дешевый российский дрон китайского производства: детали от CNN

Украинские защитники сбили на востоке модернизированный китайский беспилотник. Устранить вражеский дрон удалось из автомата АК-47.

Бойцы ВСУ показали журналистам место падения БПЛА, пишет CNN.

Отмечается, что в ночь на 11 марта около 2:00 военные ВСУ услышали над головой дрон и увидели, как на самолете мигает свет. По нему открыли огонь из автоматов.

Россияне использовали на фронте беспилотник Mugin-5, производимый на востоке Китая в Сямене. В Сети их называют "дронами Alibaba". Их ведь можно приобрести на сайтах Alibaba и Taobao. Стоят они до 15 тысяч долларов.

Mugin Limited подтвердил CNN, что это беспилотник. В компании инцидент назвали "чрезвычайно досадным".

По словам офицера британской армии в отставке Криса Линкольна-Джонса, вражеский коммерческий дрон не имел камеры. То есть, речь идет о том, что его нельзя было использовать для наблюдения. Поэтому беспилотник похож на "немую бомбу". Ведь на нем был изготовлен из 3D печатных компонентов спусковой механизм бомбы.

"Этот конкретный дрон, который мы рассматривали, был бы гораздо более эффективным, если бы в нем была приличная камера", — сказал он.

Напомним, провокация России с уничтожением американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем усилила напряжение между Кремлем и Вашингтоном. Аналитики сходятся во мнении, что событие вблизи оккупированного Крыма будет иметь последствия не только для РФ, но и для Украины. Что известно о провокации РФ и ее последствиях для Украины – в материале ТСН.ua.

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