На востоке ситуация действительно сложная – Зеленский

На востоке ситуация действительно сложная, фиксируется медленное продвижение армии РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью "Суспільне".

"На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но, тем не менее, прессинг и продвижение россиян. По разным причинам. Наполнение наших бригад подготовленными и обученными людьми, наполнение и укомплектация оружием, все эти процессы были достаточно медленны", — объяснил президент.

По словам Зеленского, Украина ждала поставок некоторого оружия год.

Как отметил президент, причина задержек с ротациями бригад также связана с недоукомплектацией подразделений.

Президент также уточнил, что на востоке стоят нуждающиеся в ротации бригады.

"Кроме того, на востоке стоят бригады, у которых ребята долго воюют. Нужна их ротация. На их места должны приходить другие бригады", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, аналитики Deep State сообщали, что врагу осталось менее 6 км, чтобы замкнуть окружение ВСУ к югу от Курахово.

Что касается Купянска, то 13 ноября россияне попытались ворваться в город, они совершили четыре волны штурмов, но все атаки были отбиты.