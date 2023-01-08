"На востоке ситуация сложная, очень тяжело в Соледаре" – Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала об актуальной ситуации на востоке Украины. Так, по ее словам, на некоторых участках Донецкой области ВСУ постепенно продвигается вперед, однако враг также наступает.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых участках — наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные", — отметила она.

Анна Маляр напомнила, что Россия сконцентрировала там немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт. Также она отметила, что сейчас очень тяжело в Соледаре.

"Большая часть нашей армии на сегодняшний день – это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные. И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, поэтому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели — сохранить Украину и победить", — резюмировала заместитель министра обороны.

Ситуация в Соледаре

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, однако армия РФ не контролирует город. ВСУ пытаются выровнять тактическое положение, а также нанести россиянам максимальные потери в личном составе и технике.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что России удается продвигаться в районе Бахмута или Соледара за счет "поддержки" людьми – оккупантов просто бросают в бой без поддержки техники, артиллерии.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что оккупанты пытаются отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар — Славянск.

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