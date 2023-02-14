На востоке украинская авиация уничтожила два российских самолета: штурмовик и бомбардировщик

Вражеские суда ликвидировали накануне.
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили на востоке два вражеских самолета: Су-25 и Су-24м.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
"13 февраля, в полдень, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены два вражеских самолета: штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24м", — говорится в сообщении.
К слову, в Генштабе сообщали, что авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭС, а также состав боеприпасов российских войск.
Напомним, с 24 февраля 2022-го до 14 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 139 080 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 740 российских военных. Данные уточняются.
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