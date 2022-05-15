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На востоке украинские воины отбили 5 атак врага, уничтожили более 80 оккупантов и вражескую технику

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На востоке украинские воины отбили 5 атак врага, уничтожили более 80 оккупантов и вражескую технику

Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ

Защитники Украины отчитались, как прошли очередные сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия.

Так, 15 мая украинские воины отбили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – 84
  • танков – 1
  • БМП – 4
  • АТТ – 1
  • вертолетов – 1
  • БПЛА – 1

Ранее в Минобороны рассказали об успехах украинских военных. В Украине тяжелой остается ситуация на восточном направлении. Российские кафиры проводят наступательные действия.

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