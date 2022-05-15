На востоке украинские воины отбили 5 атак врага, уничтожили более 80 оккупантов и вражескую технику

На востоке украинские воины отбили 5 атак врага, уничтожили более 80 оккупантов и вражескую технику

Защитники Украины отчитались, как прошли очередные сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия.

Так, 15 мая украинские воины отбили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено:

личного состава – 84

танков – 1

БМП – 4

АТТ – 1

вертолетов – 1

БПЛА – 1

Ранее в Минобороны рассказали об успехах украинских военных. В Украине тяжелой остается ситуация на восточном направлении. Российские кафиры проводят наступательные действия.

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