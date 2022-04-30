На востоке Украины ликвидировали более 80 оккупантов, вражескую технику и самолет

Украинские бойцы продолжают бороться с российскими захватчиками за победу.
Каждый день защитники уничтожают кучу вражеской техники, искусно отражают атаки и ликвидируют личный состав.
В частности, в течение суток, 30 апреля, оперативно-тактическая группировка "Схід" в районе своей ответственности отбила 6 атак.
Об этом сообщает пресс-служба ОТУ.
Потери врага составляют:
- личного состава – 81
- танки – 3
- БМП – 6
- БТР – 5
- минометный расчет – 1
- АТТ – 5
- самолетов – 1
- БПЛА – 1
Напомним, украинские разведчики перехватили телефонный разговор российского оккупанта, в котором он рассказывает жене о планах штурмовать Днепропетровскую область. Оккупант был "мобилизован" с территории "ДНР" и сейчас его подразделение дислоцируется в Зеленодольске.
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