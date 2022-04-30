На востоке Украины ликвидировали более 80 оккупантов, вражескую технику и самолет

Украинские бойцы продолжают бороться с российскими захватчиками за победу.

Каждый день защитники уничтожают кучу вражеской техники, искусно отражают атаки и ликвидируют личный состав.

В частности, в течение суток, 30 апреля, оперативно-тактическая группировка "Схід" в районе своей ответственности отбила 6 атак.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ.

Потери врага составляют:

личного состава – 81

танки – 3

БМП – 6

БТР – 5

минометный расчет – 1

АТТ – 5

самолетов – 1

БПЛА – 1

Напомним, украинские разведчики перехватили телефонный разговор российского оккупанта, в котором он рассказывает жене о планах штурмовать Днепропетровскую область. Оккупант был "мобилизован" с территории "ДНР" и сейчас его подразделение дислоцируется в Зеленодольске.

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