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На востоке Украины ликвидировали более 80 оккупантов, вражескую технику и самолет

На востоке Украины ликвидировали более 80 оккупантов, вражескую технику и самолет

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На востоке Украины ликвидировали более 80 оккупантов, вражескую технику и самолет

Украинские бойцы продолжают бороться с российскими захватчиками за победу.

Каждый день защитники уничтожают кучу вражеской техники, искусно отражают атаки и ликвидируют личный состав.

В частности, в течение суток, 30 апреля, оперативно-тактическая группировка "Схід" в районе своей ответственности отбила 6 атак.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ.

Потери врага составляют:

  • личного состава – 81
  • танки – 3
  • БМП – 6
  • БТР – 5
  • минометный расчет – 1
  • АТТ – 5
  • самолетов – 1
  • БПЛА – 1

Напомним, украинские разведчики перехватили телефонный разговор российского оккупанта, в котором он рассказывает жене о планах штурмовать Днепропетровскую область. Оккупант был "мобилизован" с территории "ДНР" и сейчас его подразделение дислоцируется в Зеленодольске.

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