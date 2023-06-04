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На востоке Украины объявлена воздушная тревога: в Харьковской области раздаются взрывы

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На востоке Украины объявлена воздушная тревога: в Харьковской области раздаются взрывы

В нескольких областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога вечером 4 июня / Фото: alerts.in.ua

Звуки сирен предупреждают об опасности жителей Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Вечером в воскресенье, 4 июня, в ряде областей на востоке Украины объявлена воздушная тревога. В Харьковской области жители сообщают о взрывах.

По информации мониторинговых групп Харьковщина находится под обстрелом ЗРК С300 из Белгородской области РФ.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Как сообщил "Суспільне Харків" начальник Чугуевской РВА Сергей Лободенко, РФ нанесла удары по Чугуеву, информации о последствиях атаки на эту минуту нет.

Мониторинговые группы сообщают о появлении в Днепропетровской области вражеских беспилотников.

Напомним, в субботу, 3 июня, во время воздушной тревоги в Подгородненском обществе в пригороде Днепра раздался взрыв. Ракетным обстрелом был поврежден двухэтажный жилой дом.

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Дата публикации
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3270
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