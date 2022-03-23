На востоке Украины российские войска показательную раздают "гумпомощь" и воруют горючее в гражданских

На востоке Украины российские войска показательную раздают "гумпомощь" и воруют горючее в гражданских

На Волыни, Полесье, Сиверском и Таврическом направлениях действия противника перемен не потерпели.

В восточных регионах Украины российские военные устроили раздачу так называемой гуманитарной помощи местным жителям, в то же время оккупанты принудительно изымают горючее у гражданских и агрериев.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 23 марта.

"На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя "гуманитарную миссию" Российской Федерации, организовывали показательную раздачу так называемой гумпомощи местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины", — говорится в сообщении.

На временно захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты из-за проблем с логистическим обеспечением пытаются пополнить свои запасы горючего, изымая его у мирных жителей и аграриев.

"Силы обороны продолжают защищать Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских оккупантов", — отметили в Генштабе.

Напомним, там также сообщили, что в России хотят оцепить определенные группировки ВСУ, чтобы выдвинуть Украине еще больше ультиматумов. Также оккупанты минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику, чтобы сорвать посевную в Украине.

ТСН.ua