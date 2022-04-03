На востоке Украины собирается большая группировка российских войск — Данилов

Амбиции Путина по уничтожению Украины никуда не исчезают.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что российские оккупанты сосредоточивают большую группировку войск на направлении Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Об этом он сказал в эфире совместного телемарафона 3 апреля.

"То, что касается ситуации на направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей. Действительно, там собирается большая группировка войск Российской Федерации. Останавливаться они не собираются".

Я уже говорил и еще раз могу повторить: задачи, которые ставит Путин перед своими янычарами по поводу уничтожения нашего государства, они никуда не исчезают. Единственное, что они сегодня будут делать – перегруппировки, имеют большое желание именно на этом направлении сделать большие проблемы для наших Вооруженных сил, и мы также ожидаем, что в ближайшее время там будут упорные бои вестись за нашу территорию", — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО поблагодарил воинов ВСУ, руководителей военно-гражданских администраций и всех украинцев, которые "каждый на своем месте защищают независимость Украины".

Напомним, что российская армия продолжает нести значительные потери в живой силе и военной технике. Среди офицерского состава России снова потери. ВСУ ликвидировали заместителя командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковника Виталия Слабцова.

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