На востоке Украины украинские защитники уничтожили почти полсотни военных машин и два самолета оккупантов

Также военнослужащие группировки Объединенных сил сбили два самолета и подвели самолет Ил-22.
Вооруженные силы Украины на Луганском и Донецком направлениях в сутки, 3 апреля, разбили две единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.
Об этом говорится на странице штаба ООС.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. Сегодня, 3 апреля, украинские защитники уничтожили 2 единицы бронированной техники ", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат кафиров, а также подбили российский самолет Ил-22.
Всего в течение текущей недели украинские защитники отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили:
- 46 танков,
- 92 единицы бронированной тезники,
- 87 автомобильной техники,
- 27 артиллерийских систем,
- 10 беспилотных летательных аппаратов,
- 4 самолета и крылатая ракета противника.
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