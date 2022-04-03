На востоке Украины украинские защитники уничтожили почти полсотни военных машин и два самолета оккупантов

На востоке Украины украинские защитники уничтожили почти полсотни военных машин и два самолета оккупантов

Также военнослужащие группировки Объединенных сил сбили два самолета и подвели самолет Ил-22.

Вооруженные силы Украины на Луганском и Донецком направлениях в сутки, 3 апреля, разбили две единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

Об этом говорится на странице штаба ООС.

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"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. Сегодня, 3 апреля, украинские защитники уничтожили 2 единицы бронированной техники ", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат кафиров, а также подбили российский самолет Ил-22.

Всего в течение текущей недели украинские защитники отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили:

46 танков,

92 единицы бронированной тезники,

87 автомобильной техники,

27 артиллерийских систем,

10 беспилотных летательных аппаратов,

4 самолета и крылатая ракета противника.