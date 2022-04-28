На востоке Украины уничтожили 42 российских военных и три танка

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" 28 апреля защитники отбили две атаки российских оккупантов.

Об этом информирует пресс-служба ОТУ, отметив, что бои продолжаются.

Украинские защитники дают врагу достойный ответ. Так, в течение суток было уничтожено:

личного состава – 42

танков – 3

БМП – 2

БТР – 1

ББМ – 1

АТ – 1

БПЛА – 2

Напомним, оккупанты нанесли ракетные удары по Киевской области. Так, Россия обстреляла территорию Фастовской общины. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

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