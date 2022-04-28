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На востоке Украины уничтожили 42 российских военных и три танка

На востоке Украины уничтожили 42 российских военных и три танка

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На востоке Украины уничтожили 42 российских военных и три танка

Getty Images

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" 28 апреля защитники отбили две атаки российских оккупантов.

Об этом информирует пресс-служба ОТУ, отметив, что бои продолжаются.

Украинские защитники дают врагу достойный ответ. Так, в течение суток было уничтожено:

  • личного состава – 42
  • танков – 3
  • БМП – 2
  • БТР – 1
  • ББМ – 1
  • АТ – 1
  • БПЛА – 2

Напомним, оккупанты нанесли ракетные удары по Киевской области. Так, Россия обстреляла территорию Фастовской общины. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

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