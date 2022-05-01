На востоке Украины уничтожили более полусотни российских солдат и шесть артиллерийских систем

Защитники Украины рассказали, как прошли очередные сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Так, оперативно-тактическая группировка "Схід" в течение 1 мая отбили 5 атак врага.
Также бойцы обнаружили место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.
Об этом сообщает пресс-служба ОТУ.
Группировка также поделилась списком достижений. "Схід" уничтожил:
- личного состава – 57
- танков – 1
- БМП – 5
- БТР – 5
- МТЛБ – 2
- артиллерийских систем – 6
- АТТ – 3
- БПЛА – 4
Напомним, Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 67-е сутки полномасштабной войны России против Украины. По его словам, враг подтягивает силы на юг страны, чтобы попытаться атаковать наши города и общины на Днепропетровщине.
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