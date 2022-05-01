На востоке Украины уничтожили более полусотни российских солдат и шесть артиллерийских систем

На востоке Украины уничтожили более полусотни российских солдат и шесть артиллерийских систем

Защитники Украины рассказали, как прошли очередные сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, оперативно-тактическая группировка "Схід" в течение 1 мая отбили 5 атак врага.

Также бойцы обнаружили место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ.

Группировка также поделилась списком достижений. "Схід" уничтожил:

личного состава – 57

танков – 1

БМП – 5

БТР – 5

МТЛБ – 2

артиллерийских систем – 6

АТТ – 3

БПЛА – 4

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 67-е сутки полномасштабной войны России против Украины. По его словам, враг подтягивает силы на юг страны, чтобы попытаться атаковать наши города и общины на Днепропетровщине.

"Удалось вывезти уже более 100 гражданских", - Зеленский об эвакуации из "Азовстали"

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