На востоке Украины ВСУ отправили в ад 13 танков и десятки другой техники оккупантов

Украинские бойцы Объединенных сил в течение 24 апреля отбили 7 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.

Также защитники нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщили в штабе ООС.

Так, украинские защитники уничтожили:

18 единиц автомобильной техники

17 единиц бронированной техники

13 танков

4 боевые бронированные машины

4 топливозаправщика

3 артиллерийские системы

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Также в штабе подвели итоги недели:

"В целом за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс оккупантов, 55 танков, 20 артиллерийских систем, 97 единиц бронированной техники, 6 боевых бронированных машин, 2 единицы специальной инженерной, 6 топливозаправщиков российской армии. Подразделениями ПВО сбито 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и 3 крылатых ракеты врага", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские бойцы ОТУ "Восток" в течение суток ликвидировали около 100 оккупантов и уничтожили их технику.

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