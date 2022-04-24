На востоке Украины ВСУ отправили в ад 13 танков и десятки другой техники оккупантов

Украинские бойцы Объединенных сил в течение 24 апреля отбили 7 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.
Также защитники нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщили в штабе ООС.
Так, украинские защитники уничтожили:
- 18 единиц автомобильной техники
- 17 единиц бронированной техники
- 13 танков
- 4 боевые бронированные машины
- 4 топливозаправщика
- 3 артиллерийские системы
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Также в штабе подвели итоги недели:
"В целом за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс оккупантов, 55 танков, 20 артиллерийских систем, 97 единиц бронированной техники, 6 боевых бронированных машин, 2 единицы специальной инженерной, 6 топливозаправщиков российской армии. Подразделениями ПВО сбито 5 самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и 3 крылатых ракеты врага", – говорится в сообщении.
Напомним, украинские бойцы ОТУ "Восток" в течение суток ликвидировали около 100 оккупантов и уничтожили их технику.
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