На востоке Украины ВСУ отправили в ад более полусотни оккупантов и десятки вражеской техники

Защитники продолжают защищать Украину в зоне ООС.
Украинские бойцы Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага в Донецком и Луганском направлениях в течение 17 апреля.
Как сообщили в штабе ОСС, защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники россиян.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24 и один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
"В целом, в течение недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 58 вражеских атак. Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов, и 2 крылатые ракеты противника", – говорится в сообщении.
Со своей стороны, оперативно-тактическая группировка "Восход" в течение суток уничтожила:
- личного состава – 60
- танков – 1
- БМП – 2
- МТЛБ – 2
- артиллерийских систем – 3
- АО – 3
- вертолетов – 1
Напомним, в Николаевской области морские пехотинцы разрушили планы российских солдат. Одним оккупантам повезло больше, чем другим воинам, которые уедут домой в Россию в целлофановых мешках.
Читайте также: