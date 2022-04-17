На востоке Украины ВСУ отправили в ад более полусотни оккупантов и десятки вражеской техники

На востоке Украины ВСУ отправили в ад более полусотни оккупантов и десятки вражеской техники

Защитники продолжают защищать Украину в зоне ООС.

Украинские бойцы Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага в Донецком и Луганском направлениях в течение 17 апреля.

Как сообщили в штабе ОСС, защитники уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники россиян.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вертолета Ми-24 и один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

"В целом, в течение недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 58 вражеских атак. Уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, 5 вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов, и 2 крылатые ракеты противника", – говорится в сообщении.

Со своей стороны, оперативно-тактическая группировка "Восход" в течение суток уничтожила:

личного состава – 60

танков – 1

БМП – 2

МТЛБ – 2

артиллерийских систем – 3

АО – 3

вертолетов – 1

Напомним, в Николаевской области морские пехотинцы разрушили планы российских солдат. Одним оккупантам повезло больше, чем другим воинам, которые уедут домой в Россию в целлофановых мешках.

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