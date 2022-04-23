На востоке Украины ВСУ уничтожили около 150 оккупантов и кучу вражеской техники

Украинские бойцы Объединенных сил в течение 23 апреля отбили 12 атак российских войск в Донецком и Луганском направлениях.

Также защитники нанесли урон оккупантам.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили:

4 танка

5 артиллерийских систем

15 единиц бронированной техники

одну боевую бронированную машину

4 единицы автомобильной техники

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Между тем, оперативно-тактическая группировка "Восход" в течение суток уничтожила:

личного состава – до 150

танков – 2

боевых машин – 1

БТР – 8

БМП – 3

МТЛБ – 1

АО – 3

артиллерийских систем – 2

самолетов – 1

БПЛА – 1

Напомним, Зеленский прокомментировал покушения на себя. Глава государства также прокомментировал, не боится ли он встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным.

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