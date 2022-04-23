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На востоке Украины ВСУ уничтожили около 150 оккупантов и кучу вражеской техники

На востоке Украины ВСУ уничтожили около 150 оккупантов и кучу вражеской техники

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На востоке Украины ВСУ уничтожили около 150 оккупантов и кучу вражеской техники

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские бойцы Объединенных сил в течение 23 апреля отбили 12 атак российских войск в Донецком и Луганском направлениях.

Также защитники нанесли урон оккупантам.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили:

  • 4 танка
  • 5 артиллерийских систем
  • 15 единиц бронированной техники
  • одну боевую бронированную машину
  • 4 единицы автомобильной техники

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Между тем, оперативно-тактическая группировка "Восход" в течение суток уничтожила:

  • личного состава – до 150
  • танков – 2
  • боевых машин – 1
  • БТР – 8
  • БМП – 3
  • МТЛБ – 1
  • АО – 3
  • артиллерийских систем – 2
  • самолетов – 1
  • БПЛА – 1

Напомним, Зеленский прокомментировал покушения на себя. Глава государства также прокомментировал, не боится ли он встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным.

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