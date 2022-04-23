На востоке Украины ВСУ уничтожили около 150 оккупантов и кучу вражеской техники

Украинские бойцы Объединенных сил в течение 23 апреля отбили 12 атак российских войск в Донецком и Луганском направлениях.
Также защитники нанесли урон оккупантам.
Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили:
- 4 танка
- 5 артиллерийских систем
- 15 единиц бронированной техники
- одну боевую бронированную машину
- 4 единицы автомобильной техники
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Между тем, оперативно-тактическая группировка "Восход" в течение суток уничтожила:
- личного состава – до 150
- танков – 2
- боевых машин – 1
- БТР – 8
- БМП – 3
- МТЛБ – 1
- АО – 3
- артиллерийских систем – 2
- самолетов – 1
- БПЛА – 1
Напомним, Зеленский прокомментировал покушения на себя. Глава государства также прокомментировал, не боится ли он встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным.
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