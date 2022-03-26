На востоке Украины защитники ликвидировали до 60 российских оккупантов и уничтожили их технику

На востоке Украины защитники ликвидировали до 60 российских оккупантов и уничтожили их технику

Украинские военные подчеркнули оккупантам, что "их здесь никто не ждет с хлебом и солью".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" 26 марта украинские военные отбили 4 атаки российских войск.

Об этом говорится в сообщении ОТУ "Схид".

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"Российские фашисты так и не поняли, что их здесь никто не ждет с хлебом и солью. Единственное, на что они могут рассчитывать, так это одеяло из украинского чернозема после сытного ужина из наших пуль и снарядов", – говорится в сообщении.

Потери врага составили:

личного состава – до 60 человек;

танки – 5;

БМП – 6;

АТ – 1.

Напомним, 26 марта в Одесской области с моря пытались высадиться российские диверсанты, однако ВСУ помешали этой попытке.