На востоке увеличивается количество оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте 19 ноября

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте 19 ноября.

Оккупанты продолжают нести потери. Стало известно, что ВСУ нанесли удар россиянам в населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области. Потери врага составили более 30 человек ранеными и погибшими.

Об этом 19 ноября сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов врага с применением ударных БпЛА с территории Беларуси.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огурцово, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарно Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Времовка Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка – Запорожской;

на Криворожском и Херсонском направлениях – по танкам, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Красный Маяк, Качкаровка, Токаревка, Чернобаевка и Херсон.

Стало также известно, что в результате удара ВСУ по врагу 17 ноября вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области было ликвидировано 60 россиян.

Также в течение дня подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов противника.

Между тем, в Луганске увеличивается количество оккупационных подразделений российских войск. В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты размещаются в оставленных помещениях и принудительно выселяют гражданское население из домов в другие населенные пункты.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что для продолжения успешного контрнаступления и победы ВСУ нужно больше артиллерии, ведь более 90% российских потерь – это результат эффективной работы украинской артиллерии.

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