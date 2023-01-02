На востоке враг ежесуточно теряет существенные активы — представитель Восточной группировки Череватый

На восточном плацдарме в сутки враг потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными.

Об этом сказал представитель Восточной группировки Сергей Череватый в эфире телеканала "Эспрессо".

"Для врага в приоритете остается наступление на Бахмутском направлении, на город Бахмут и находящиеся рядом населенные пункты. Противник пытается улучшить свое тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях", — отметил Череватый.

По словам спикера Восточной группировки, наибольшее количество личного состава враг сосредоточил на Бахмутском направлении.

"За сутки враг совершил 224 обстрела различными системами артиллерии и танками, произошло 34 боестолкновения. Враг потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными. Противнику не удается прорвать оборону ВСУ. На Востоке ежедневно враг теряет существенные активы — горюче-смазочные, артиллерийские склады, технику и личный состав", - добавил Череватый.

Напомним, в Генштабе рассказали, что российские войска уже потеряли в Украине больше военной техники и вооружения, чем их группировка имела на момент полномасштабного вторжения 24 февраля.

Потери врага на 2 января: украинские защитники ликвидировали 620 оккупантов в сутки

Читайте также: