На востоке ВСУ ликвидировали 22 оккупантов и уничтожили их склад с боеприпасами

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 31 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники нанесли огненное поражение по скоплению личного состава и техники российских оккупационных войск.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 22
- БТР – 1
Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.
Напомним, разведчики Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.
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