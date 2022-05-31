На востоке ВСУ ликвидировали 22 оккупантов и уничтожили их склад с боеприпасами

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 31 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" защитники нанесли огненное поражение по скоплению личного состава и техники российских оккупационных войск.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

В частности, воинам удалось уничтожить:

личного состава – 22

БТР – 1

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить склад с боеприпасами.

Напомним, разведчики Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.

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